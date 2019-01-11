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  3. 11 Ocak 2019 17:52

Kadın polisin kafasına şişeyle vurdu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılan şüpheli 4 kişiden biri, kadın polisin kafasına şişeyle vurdu.

Kadın polisin kafasına şişeyle vurdu
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli 4 kişiden biri, arama sırasında kadın polisin kafasına şişeyle vurdu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan  uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli 4 kişiden biri, arama sırasında  kafasına şişeyle vurduğu kadın polisi yaraladı. 

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla  Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere ait  uyuşturucuları saklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Aydoğdu Mahallesi'nde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda, bin 100  ecstasy hap, 2 tabanca ve mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, C.Ü, E.B, U.S ve arama sırasında bir kadın  polisin başına şişeyle vurup yaralayan E.S gözaltına alındı.

 Hastaneye kaldırılan polis memuruna, tedavisi sonrası 2 gün iş görmez  raporu verildi.

AA

kadın polis , şişe , tekirdağ
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