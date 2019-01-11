Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli 4 kişiden biri, arama sırasında kadın polisin kafasına şişeyle vurdu.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli 4 kişiden biri, arama sırasında kafasına şişeyle vurduğu kadın polisi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere ait uyuşturucuları saklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Aydoğdu Mahallesi'nde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda, bin 100 ecstasy hap, 2 tabanca ve mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, C.Ü, E.B, U.S ve arama sırasında bir kadın polisin başına şişeyle vurup yaralayan E.S gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan polis memuruna, tedavisi sonrası 2 gün iş görmez raporu verildi.