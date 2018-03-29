Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
GetContact uygulamasının ardından bir Türk çıktı !
GetContact uygulamasının ardından bir Türk çıktı !
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Mart 2018 12:22

Kadınların indirim izdihamı ! Canlarını zor kurtardılar

Şanlıurfa'da bir halı mağazında indirim olduğunu duyan kadınlar izdiham yarattı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

A+ A-

Şanlıurfa’da indirimi duyan kadınlar akın ettikleri mağazada izdihama neden oldu. Kadınların arasında kalan çocuklar ise canlarını kurtarmak için çığlık attı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yeni açılan bir halı mağazası indirim yapacağını duyurdu. Mağazanın önünde toplanan kadınlar, kepenklerin açılmasıyla birlikte içeri girmeye çalıştı. Yüzlerde kadının bir anda mağazaya girmeye çalışması izdihama neden olurken, yanında çocuklarını da getiren kadınlar, mağazaya girmeyi bırakıp çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Yere düşen çocuğunu kalabalığın arasında almaya çalışan kadının yaşadığı korku, sesine ve yüzüne yansıdı.

Öte yandan, kadınların arasında kalarak ezilme tehlikesi geçiren çocuklar ise canlarını kurtarmak için çığlık attı. Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İHA

halı , şanlıurfa , indirim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM