Kaftancıoğlu: ''Taciz zanlısı CHP üyesi değil''

Avcılar'a ilerleyen metrobüste dün bir kadın cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Saadetdere durağında yolcuların yardımıyla metrobüsten indirilen şüpheli, kadının görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bugün polis ekiplerince gözaltına alındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin kadının bağırması üzerine korktuğunu ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Metrobüsteki taciz zanlısı tutuklandı

Sosyal medyada bazı troll hesaplar cinsel saldırı şüphelisini CHP ile ilişkilen paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi. Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul’da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir.

Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir. CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır