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ORC'nin genç seçmenlerle yaptığı genel seçim anketinin sonuçları açıklandı

ORC'nin genç seçmenlerle yaptığı genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
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Mayıs ve Haziran aylarında peş peşe yaptığı seçim anketi sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma bu sefer de Haziran 15-18 Haziran tarihleri arasında 17/29 yaş aralığındaki seçmenlerle gerçekleştirdiği "bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma Mayıs ayında başladığı Türkiye genelindeki dev kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 13 ilimizde gerçekleştirdiği "bu pazar bir seçim olsa anketi"nin sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma bu sefer de 17/29 yaş aralığındaki seçmenlerle yaptığı anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma tarafından 15-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen "genç seçmenler" araştırmasında katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu.

Ankete katılan genç seçmenlerin verdikleri yanıtlara göre ankette CHP, AK Parti'ye, Zafer Partisi ve DEM Parti de MHP'ye büyük fark atmış durumda.

ORC'nin 2160 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları şöyle:

Mayıs ve Haziran aylarında peş peşe yaptığı seçim anketi sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma bu sefer de Haziran 15-18 Haziran tarihleri arasında 17/29 yaş aralığındaki seçmenlerle gerçekleştirdiği "bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" anketinin sonuçlarını açıkladı.

 

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