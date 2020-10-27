Kahramanmaraşspor'da 14 futbolcunun koronavirüs testi

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Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor'da korona virüs vakalarına rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “3 teknik heyet, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda korona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.
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