Kahramanmaraş'ta deprem konutları için tarih verildi

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en fazla etkilenen ilçelerden olan İslahiye'de bir taraftan yıkım çalışmaları devam ederken öte taraftan ise TOKİ'nin yaptığı kalıcı konutlar yükselmeye devam ediyor.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilde ağır hasar meydana geldi. Depremden en çok etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir yandan yıkım devam ederken, bir yandan ise depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına kalıcı konutlar inşa ediliyor.

İçerisinde 17 bloktan oluşan ve her binada 24 daire bulunan kalıcı konutların dış cephelerinin yüzde 90’ı tamamlanırken 29 Ekim’de depremzede vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor. İnşaat çalışmalarının sona geldiğini belirten Deprem Konutları İnşaat Mühendisi Muhammed Emin Ay, “Bulunduğumuz TOKİ şantiyesinde toplu konutların inşasında sona doğru yaklaştık. 29 Ekim tarihinde açılışını yapmayı planlıyoruz” dedi.

“YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE TAMAMLANDI"

Deprem konutlarında sona gelindiğini ve yüzde 90’ın üzerinde inşaatın tamamlandığını belirten Deprem Konutları İnşaat Mühendisi Muhammed Emin Ay, “Bulunduğumuz TOKİ şantiyesinde toplu konutların inşasında sona doğru yaklaştık. 29 Ekim tarihinde açılışını yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra depremzede vatandaşlarımız buraya yerleşecekler. Şuanda gördüğünüz gibi dış cephelerimizin yüzde 90’ın üzerinde tamamlandı. Bina içlerinde ince imalatlarımız devam ediyor. Bunlarda 29 Ekim’de tamamen teslim olunacak diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUK OYUN ALANLARININ PEYZAJ ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Depremzede çocukların sosyalleşmesi adına çocuk oyun alanlarının yapımına başlandığını belirten Ay, “Burası toplamda 17 Blok ve 399 daireden oluşuyor. 17 bloğun 4 tanesi 3+1 geriye kalan 13 blok 2+1 şeklinde yapıldı. Görmüş olduğunuz ortak alanımızda çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kültür-fizik ekipmanlarımız var. Bunların hepsi zaten şantiyemizde mevcut. Peyzaj çalışmaları başladı ve artık yavaş yavaş onları da yerleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“DEPREME KARŞI OLDUKÇA SAĞLAM"

Toplu konutların depreme dayanıklılığı hakkında bilgi veren Ay, “TOKİ bildiğiniz üzere radye temel üzerine kurulan bloklardan oluşuyor. Burada tünel kalıp sistemi kullanıyoruz. Perde duvarlarımız oluyor. Bu anlamda gayet güvenilir ve depreme karşı oldukça sağlam” diye konuştu.