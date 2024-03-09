Kahramanmaraş’ta korkutan deprem
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Kahramanmaraş'ta Kandilli Rasathanesi tarafından bildirilen verilere göre, 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detayları Kandilli Rasathanesi son dakika olarak bildirdi.
Kandilli'den alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Kahramanmaraş'ta son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.
Yapılan paylaşımda 3.4 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu bildirildi.
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