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  3. 29 Eylül 2018 17:41

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerimizin şehit 4 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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