Kahveleri yere döken protestocular için karar verildi

Kocaeli'de İsrail'i protesto eden grubun bir kahve zincirinin şubesinde oturanların içeceğini alıp yere atmasıyla ilgili 3 kişi, emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İzmit'te 12 Kasım'da, Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail'i protesto eden grup, daha sonra aynı ilçedeki Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki AVM'ye gitti. Buradaki bir kahve dükkanı zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi. Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya gidip içecekleri toplayıp attı. Bu sırada masadaki içeceğini kucağına alan bir kişinin kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınıp yere fırlatıldı. Görüntüler, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Savcılık, kahveleri yere döken kişiler hakkında, 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda emniyette ifade veren U.K. (37), T.İ. ve Z.G., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyet ifadesinde, protesto sırasında kahve içenlerin gülmesi sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

DHA