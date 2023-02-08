Kalyon Holding'den deprem bölgesine yardım

Türkiye'yi yasa boğan felaket sonrası herkes deprem bölgesine yardım için seferber olurken Kalyon Holding deprem bölgesi için yardım kampanyası düzenledi.

Türkiye'de depremin etkisi sürüyor. Meydana gelen büyük depremlerin ardından iş dünyası örgütlerinin yanı sıra şirketler de yardım çalışması başlattı. Kriz masaları ve afet koordinasyon merkezleri oluşturularak iş makinelerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar yardım malzemelerine kadar birçok ürün deprem bölgelerine ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte, Kalyon Holding'den yardım kampanyası...

KALYON HOLDİNG'DEN YARDIM KAMPANYASI

Kalyon Holding, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünü halka açtı. Bölgedeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda şoför ve uzman personelini seferber etti. Şantiyelerinden iş makineleri ile İGA’dan Acil Kurtarma Ekibi bölgeye intikal ediyor.