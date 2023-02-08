  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kalyon Holding'den deprem bölgesine yardım

Kalyon Holding'den deprem bölgesine yardım

Kalyon Holding'den deprem bölgesine yardım
Güncelleme:

Türkiye'yi yasa boğan felaket sonrası herkes deprem bölgesine yardım için seferber olurken Kalyon Holding deprem bölgesi için yardım kampanyası düzenledi.

Türkiye'de depremin etkisi sürüyor. Meydana gelen büyük depremlerin ardından iş dünyası örgütlerinin yanı sıra şirketler de yardım çalışması başlattı. Kriz masaları ve afet koordinasyon merkezleri oluşturularak iş makinelerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar yardım malzemelerine kadar birçok ürün deprem bölgelerine ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte, Kalyon Holding'den yardım kampanyası...

KALYON HOLDİNG'DEN YARDIM KAMPANYASI

Kalyon Holding, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünü halka açtı. Bölgedeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda şoför ve uzman personelini seferber etti. Şantiyelerinden iş makineleri ile İGA’dan Acil Kurtarma Ekibi bölgeye intikal ediyor.

Etiketler deprem holding yardım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkunç iddia!
1509'dan günümüze... İşte Türkiye'yi yasa boğan depremler
İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi!
''Deprem olsun'' diye dua eden 2 alçak gözaltında!
Erzurum'da korkutan deprem
Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım geldi! İşte o ülkeler...
Gaziantep’te Belediye Başkanı'ndan 14 TL'lik ekmek baskını! Nedeni ortaya çıktı
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Adıyaman'da büyük yıkım! Hayalet şehre döndü
Şarkıcı Karsu kötü haberi verdi: ''Bizde çok kayıp var''