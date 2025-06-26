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Kamu işçisine ikinci zam teklifi için tarih belli oldu

Kamu işçisine ikinci zam teklifi için tarih belli oldu
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Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığında işverenin ikinci teklifini yarın vereceği öğrenildi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Gözler ikinci teklife çevrilirken işverenin yapacağı ikinci teklif için tarih verildi. Edinilen bilgiye göre; kamu işçisine yapılacak ikinci zam teklifi yarın sunulacak. 

İŞVERENİN ZAM TEKLİFİ

Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ NE?

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti. Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti. Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.

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Etiketler kamu işçisi zam teklifi
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