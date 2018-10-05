Kamyonet iki köprü arasında asılı kaldı

Karabük’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet iki köprü arasında askıda kaldı. AFAD ekipleri, çaya düşmemesi için kamyoneti halatla korkuluklara bağladı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, D-755 Karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Aracını muayene istasyonuna götüren Halil Arslan (68) yönetimindeki 78 AY 742 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak çarptığı iki köprü arasındaki boşlukta askıda kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen AFADekipleri, kamyoneti Soğanlı Çayı’na düşmemesi için halatla korkuluklara bağladı. Kamyonet daha sonra vatandaşların meraklı bakışları arasında vinçle kaldırıldı.