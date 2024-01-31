Kanal İstanbul davası reddedildi

TEMA Vakfı'nın Kanal İstanbul projesinin planlarına karşı açtığı dava, idare mahkemesi tarafından reddedildi.

2011 yılından beri Türkiye’nin gündeminde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projesi Kanal İstanbul’a karşı başlatılan hukuk mücadelesinde yeni bir karar çıktı.

TEMA Vakfı’nın Kanal İstanbul için 2021 yılında yapılan plan değişikliğine karşı açtığı dava, idare mahkemesi tarafından reddedildi.

TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada dava sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarına dikkat çekilerek şöyle denildi:

Raporlarda; orman, tarım, mera ve içme suyu havzalarına girmek pahasına, yerleşim yerlerinin kuzeye yönlendirildiği tespit edildi ve şehircilik esaslarına aykırı olduğu bildirildi. Bu tespit ve uyarılara rağmen İstanbul İdare Mahkemesi son kararında; bilirkişi raporunu, uzman görüşlerini ve bilimsel çalışmaları dikkate almayarak davanın reddine karar verdi.

TEMA vakfı karar vericilere çağrı yaparak “Bilimin yol göstericiliğini ve hukukun üstünlüğünü göz önüne alarak kamu yararına karar almaya ve İstanbul'un kalan son doğal alanlarını korumaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.