Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.



Görüşmenin ardından iki lider, Türkiye'den KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde yaşanan arızanın giderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene video konferans yöntemiyle katıldı.

Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, kapalı Maraş ile ilgili bir müjde verdi: Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum.

"Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçek" diyen Erdoğan, Maraş'ın açılmasının bir çok yeri rahatsız edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Ama bugüne kadar hep Kıbrıs’taki Türkler sabretti biz sabrettik ama bu sabrın karşılığını alamadık. Adadaki Kıbrıs Türkleri'nin 5 asırlık varlığını kaldırmaya yönelik bir dönemde bu gelişmenin olması anlamlıdır. Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs türküne ödetilmek istenmiştir. Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs’ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Tasarruf Türk makamlarına aittir. Perşembe sabahından itibaren kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu KKTC ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Mülkiyet hakkına saygı gösterilip Maraş'ın tümü açılmalı. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Maraş'ın açılması kararının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum."

AKDENİZ'İN GÖZDE MEKANIYDI

Kıbrıs'taki Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm mekanlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yerleşime kapatıldı. Askeri bölge ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, Kapalı Maraş bölgesini yeniden yerleşime açmak için geçen yıl envanter çalışması başlattı.

DÜNYANIN İLK 7 YILDIZLI OTELİ

Maraş, 1963-1974 yılları arasında en hareketli günlerini yaşadı. Maraş'taki otellerin 12 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyordu. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de bu bölgedeydi. 3 buçuk kilometre uzunluğunda altın rengi kumsalıyla, dünyaca ünlü yıldızların tatil için ilk tercihiydi.

Şimdilerde hayalet şehre dönen Maraş'ın caddelerindeki dükkanlar dünyanın en lüks markalarına ev sahipliği yapıyordu. Lüks otomobil markalarından en pahalı mücevhercilere kadar her şeyin satıldığı bu mağazalar, o günlerin ihtişamından izleri hala taşıyor.

Kapalı Maraş bölgesinde konut ve iş yerlerinden oluşan 8 bin 400 bina bulunuyor. Bölgede 21 banka şubesi, 99 eğlence mekanı da vardı. Tüm bu yapılar 5,5 kilometrekarelik alanda yer alıyordu.