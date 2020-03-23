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  3. 23 Mart 2020 09:47

Kapan-9 Karer Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de Kapan-9 Karer Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmenin amaçlandığı operasyonda 1020 personel katılıyor.

Kapan-9 Karer Operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişleri engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kapan-9 Karer Operasyonu"na, İl Jandarma Komutanlığında görevli 1020 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, güvenlik korucusu, 68 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın da vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA

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