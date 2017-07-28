Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarından Türkiye'ye girişleri devam ederken, tatili bitenlerin de çıkışları sürüyor.

Vatandaşların geneli yurda giriş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyor, bu nedenle zaman zaman sınır kapısında yoğunluk oluşuyor.

Kapıkule'deki 12 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri 24 saat devam ederken, "ön beyan" uygulamasını kullanan vatandaşlar ise kendileri için ayrılan 2 peronda işlemlerini 30 saniyede yaptırarak yurda giriş yapabiliyor.

Almanya'dan gelen Muzaffer Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilini ailesiyle Samsun'da geçireceğini söyledi. Her yıl tatil için Türkiye'ye geldiğini aktaran Çakır, "Tatilde bol bol gezeceğiz, yüzeceğiz, eğleneceğiz. Yaklaşık 5 hafta memleketimde kalmayı planlıyorum.



Avusturya'dan gelen Emine Çal da hasta olmasına rağmen memleket hasretiyle yola çıktığını belirtti. Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Çal, "Türkiye'ye geldik şükür bugünlerimize. Ölmeden gördük. İzmit'e, Yozgat'a, Gaziantep'e, Kayseri'ye gideceğiz." diye konuştu.

Tatilini bitirenler dönüş yolculuğuna başladı

Türkiye'de tatili geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu da başladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınır kapısı yolunda trafiğin aksamaması için çeşitli önlemler aldı.

Yaşadıkları ülkeye gitmek için sınır kapısına gelen vatandaşlar araçlarıyla yoğunluk oluşturdu.

Tatilini Sivas'ta geçiren Ziyaettin Koçak, Almanya'ya gitmek için yola çıktıklarını ifade etti. Tatilinin yorucu geçtiğini anlatan Koçak, "Türkiye'de 5 hafta kaldık. Gezdik, akrabalarımızı gördük, hasret giderdik." dedi.

Kahramanmaraş'ta tatilini yapan Yusuf Bağlar da tatilin güzel ve çabuk geçtiğini belirterek, "Her şey çok güzeldi. Tatilde gezdik, akrabalarımızı gördük. Paraları harcadık. Doğal ürünlerden aldık Almanya'ya götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurda girişte artış

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sezonun başladığı 29 Haziran'dan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda 118 bin 342 araç ile 546 bin 960 yolcu girişi gerçekleşti.

Geçen yıl ise bu tarihler arasında 113 bin 806 araç ile 481 bin 654 yolcu girişi yapılırken, yolcu girişi sayısında 65 bin 306, araç sayısında ise 4 bin 536 artış gözlendi.