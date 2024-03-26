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Kapıyı pencereyi kapatın! Maskesiz dışarı çıkmayın

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Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, dışarıda maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye'de yeniden toz taşınımı alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Ege bölgelerinde bugün toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle vatandaşların olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında; "Marmara'nın batısı ile Antalya ve Mersin il merkezleri dışında kalan bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır." denildi. 

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, dışarıda maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar uyarıyor: Maske takın

İnsan sağlığı için önemli bir tehdit olan toz taşınımı konusunda uyarıda bulunan uzmanlar; özellikle astım, bronşit, ve alerjisi olan hastalar ile yaşlıların dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Tozlu havalardan korunmak için dışarıda maske takılması, pencerelerin kapalı tutulması ve bol bol su içilmesi öneriliyor. 

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, dışarıda maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Toz taşınımı nedir?

Toz taşınımı, rüzgarın etkisiyle atmosferde taşınan küçük toprak parçacıklarının ve diğer tozların bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. Bu parçacıklar genellikle çöllerden, kurak topraklardan veya aşırı otlatılmış arazilerden kaynaklanır. Toz taşınımı, hava kirliliğinin önemli bir kaynağıdır ve insan sağlığı, çevre ve ekonomi üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olabilir.

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Etiketler meteoroloji toz taşınımı hava durumu istanbul
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