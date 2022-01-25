Kar esareti bitmiyor: İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı

Kara Yolları Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan yolları açıkladı. Birçok noktada yollar normale dönerken, Antalya-Konya karayolu ile Ankara-Aksaray karayolu yeniden araç trafiğine kapatıldı.

Türkiye, yoğun kar yağışı nedeniyle zor bir gece geçirdi. Bugün karların biraz olsun temizlenmesiyle birlikte özel araçlar yeniden şehre girmeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü de güncel yol durumunu paylaştı. İstanbul'da birçok nokta trafiğe açıldı ancak Aksaray- Ankara karayolu ile Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden tüm araç trafiğine kapatıldı.

TAG OTOYOLUNDE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK VERİLİYOR

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir. Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır" denildi.

AKSEKİ- SEYDİŞEHİR'DE YOĞUN TİPİ VAR

Antalya Akseki'nin Güçlüköy mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santim olurken bölgede kalınlığı yer yer 50-100 santimetreye ulaştı. Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Manavgat'ın Hacıobası mevki'inde bulunan kontrol noktasından itibaren tırların Akseki yönüne salınmadığı bildirildi. Akseki ilçe jandarma komutanlığına bağlı Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekipleri Akseki'nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyordu. Kara yolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 1825 metre rakımlı Alacabel'de tipi nedeniyle ekipler çalışmasında güçlük çekiyor.

AKSARAY'DA EVLERE GİDECEK VATANDAŞLAR HARİÇ ARAÇ GİRİŞİ YOK

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz etkilerken, özellikle karayollarında aksamalara neden oldu. Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Aksaray-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yollarda geniş güvenlik önlemleri alırken, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar yol kenarlarında ve tesislerde depolandı. Otomobiller üzerinde de çalışmalar yapan polis ekipleri kış şartlarına uygun olan ve Aksaray sınırları içerisindeki köy ve beldelere gidecek araçlar haricinde hiçbir aracın geçişine izin vermedi.