Kar yağışı ne kadar daha sürecek ? Meteoroloji il il açıkladı

Tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği kış yurdu etkisi altına aldı. Pek çok ilimiz beyaz örtüyle kaplanırken, sömestr tatilinden çıkmaya hazırlanan okullar pek çok il ve ilçede tatil edildi. Peki kar yağışı ve soğuk hava ne kadar daha sürecek ? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli kar ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) Orta Karadeniz, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi) bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi) bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olması bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















