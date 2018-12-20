Karacadağ'da bulundu ! Elleriyle besliyor

Diyarbakır Şanlıurfa ve Mardin üçgenindeki Karacadağ'da yaralı halde bulunan dişi kerkenez (Falco tinnunculus), veteriner Ömer Yaşar tarafından tedaviye alındı. Yaşar, sağ kanadında ileri derecede doku kaybı bulunan kerkenezi elleriyle besliyor.

Karacadağ'da vatandaşlar, geçtiğimiz hafta yaralı halde dişi bir kerkenez buldu. Vatandaşların yardım istediği veteriner Ömer Yaşar, yaralı kerkenezi kliniğinde muayene etti. Yaşar, sağ kanadında ileri derecede doku kaybı olduğunu belirlediği kerkenezi, elleriyle et vererek, besliyor. Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kerkeneze gözü gibi baktığını belirten veteriner Ömer Yaşar, "Bu kuş iyileşene kadar bakımını yapacağım. Kuşun sağ kanadında ciddi şekilde doku kaybı var. Kırık olmadığı için iyileşecek. Zaten çok sağlıklı ve iştahlı bir kuş, bu nedenle çabucak iyileşecek. Tedavisinin ardından onu Hevsel Bahçeleri'ne salacağım" dedi.