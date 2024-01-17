  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Karadeniz'de deprem

Karadeniz'de deprem

Karadeniz'de deprem
Güncelleme:

Karadeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Karadeniz açıklarında bugün saat 10.34'te bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, yaşanan depremin derinliği 28.2 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler depremn kandilli karadeniz karadeniz'de deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Psikopatlığa ne kadar yatkınsınız? İşaret ve yüzük parmağınızı kontrol edin Psikopatlığa ne kadar yatkınsınız? İşaret ve yüzük parmağınızı kontrol edin Edirne’de heyecanlandıran keşif Edirne’de heyecanlandıran keşif Osmanlı yadigarını dinamitle tahrip ettiler Osmanlı yadigarını dinamitle tahrip ettiler Dul ve yetim maaşlarına da ek zam geldi Dul ve yetim maaşlarına da ek zam geldi Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor Tarihi geri sayım başladı: İlk Türk astronot uzaya çıkıyor Tarihi geri sayım başladı: İlk Türk astronot uzaya çıkıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekliye ek zammı böyle savundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekliye ek zammı böyle savundu Emekliye yüzde ''5'cik'' ek zam yandaş medyayı da kızdırdı Emekliye yüzde ''5'cik'' ek zam yandaş medyayı da kızdırdı Türkiye'de geçmek bilmeyen bel ağrıları için dikkat çeken çalışma Türkiye'de geçmek bilmeyen bel ağrıları için dikkat çeken çalışma Türkiye'nin yağış haritası yeşerdi: Yüzde 89'luk artış! Türkiye'nin yağış haritası yeşerdi: Yüzde 89'luk artış!