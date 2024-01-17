Karadeniz'de deprem

Karadeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Karadeniz açıklarında bugün saat 10.34'te bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, yaşanan depremin derinliği 28.2 kilometre olarak ölçüldü.