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Karadeniz'de peş peşe 2 deprem! Samsun sallandı

Karadeniz'de peş peşe 2 deprem! Samsun sallandı
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Samsun açıklarında Karadeniz’de 3,6 ve 3,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından bugün 11.36’da Samsun açıklarında Karadeniz’de 10,1 km derinlikte 3,4, saat 11.55’te 8 km derinlikte 3,6 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

AFAD tarafından da kaydedilen 11.55’teki Karadeniz - [73.76 km] Çarşamba açıklarındaki depremde derinlik 21,46 km, büyüklük ise 3,4 olarak ölçüldü. Sarsıntılar şehir merkezinde hissedilmedi.

Son zamanlarda Karadeniz’de benzer depremlerin meydana gelmesi endişeye yol açtı.

Etiketler samsun karadeniz deprem deprem oldu
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