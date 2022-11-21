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Karkamış'ta okullar bir hafta tatil edildi

Karkamış'ta okullar bir hafta tatil edildi
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Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, saat 11.15'te bu yana 11 saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Öte yandan Karkamış ilçesinde okullar bir hafta tatil edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile katıldığı 'Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' imza töreninin ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin açıklama yaptı. 

"5 AYLIK BEBEĞİ DE YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Soylu, saat 11.15'ten bu yana 11 saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Soylu şu bilgileri verdi:

"Karkamış'ta sivil yerleşim yerlerine saldırı söz konusu, okullarımıza da saldırı söz konusu oldu. Okulun hemen bahçe duvarının dışına düşme söz konusu oldu. Oluşan basınçla öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir kardeşimiz, öğretmenimiz 22 yaşındaki öğretmenimiz şehit oldu. Evlere isabet etmek suretiyle saldırı devam etti. 

Bir duvarın içerisine girmek suretiyle oradaki 5 yaşındaki bir çocuğumuz Hasan Karataş şehit oldu. Yine aynı evde 5 aylık hamile kadın da öldü bilgisi geldi. Ama şu anda entübe, dualarımız onunla birlikte. 5 aylık bebeği de yaşatmaya çalışıyorlar. Bu terörün kuralsız, insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur. Biz bu saldırıları yıllar önce de yaşadık. Bugün öğleden sonra da Öncüpınar'a havan atışları gerçekleşti. Atamayacak hale gelene kadar terörü temizleyeceğiz."

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Saldırılar da bazı okulların da isabet aldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, top atışlarının yarattığı basınç nedeniyle bazı okulların camlarının da kırıldığını kaydetti. Özer, "Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik" dedi.

Özer, Karkamış'ta bu hafta okulların tatil edildiğini duyurdu. 

Etiketler gaziantep karkamış roketli saldırı
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