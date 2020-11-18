Karşıyaka'dan minik Ayda'ya ziyaret

Ziyaretle alakalı yeşil-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşadığımız depremin ardından, kurtuluşu ile bir nebze olsun yaramızı saran ve hepimizi umutlandıran minik Ayda ve Gezgin ailesini ziyaret ettik. Ayda ile birlikte abisi Atakan'a sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bahtınız açık olsun çocuklar."