Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel seçim startını verdi

CHP Kartal Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Yüksel, Mart 2024’de yapılacak olan yerel seçim öncesi, partililer ile bir araya geldi.

CHP Kartal İlçe Başkanlığı’na eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte gelen Başkan Gökhan Yüksel, yoğun bir ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı. Parti binasının ve sokağın tamamen dolduğu, partili gençlerin sokağı meşaleler yakarak aydınlattığı karşılamanın ardından gençlerin, ‘Güzel günler göreceğiz, güneşli günler’ sloganlarıyla parti binasına giriş yaptı.

“Birlik ve Beraberlik İçinde Yeniden Zafere Ulaşacağız”

Ziyarette ilk konuşmayı yapan CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, yaptı. Polat,“Genç Başkanımızın daima arkasında olmaya ve bütün aday adaylarımızla birlik, bütünlük içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. 31 Mart seçim günü geldiğinde ve yeniden Kartal’da zafere ulaştığımızda bugünü gülümseyerek hatırlayacak ve Başkanımızla birlikte Kartal’a büyük yenilikler getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Bu gurur hepimizin”

CHP Kartal İlçe Başkanlığında partili ve vatandaşlarla buluşan Başkan Gökhan Yüksel, “Ana ocağım ve baba ocağım olan büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailemle buluşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugün hep birlikte kol kola yola koyuluyoruz.” dedi. Katılımın yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı.

“Küçük küçüklüğünü bilecek, büyükte büyüklüğünü yapacak”

CHP Kartal İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Gökhan Yüksel, 2019 adaylık açıklamasında olduğu gibi aynı heyecanı bir kez daha yaşadığını ifade etti.

2024 yerel seçimler için hazır olduğunu belirten ve birlik, beraberlik mesajları veren Başkan Gökhan Yüksel konuşmasında şunları söyledi;

“Ana ocağım ve baba ocağım olan büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailemle buluşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İçinde büyüdüğüm bu büyük ailenin karşısına bugün Belediye Başkanı olarak çıkmak ve yeniden sizlerin büyük destekleriyle Belediye Başkan Adayı olmak benim için büyük gurur vesilesi. Kartal’ımıza 5 yılda getirdiğimiz onlarca hizmetin üzerine yenilerini eklemek için bugün Bismillah diyoruz ve hep birlikte kol kola yola koyuluyoruz. Gün Kartal’da yerel iktidarımızın devamı için mücadelemize devam etme günü. Birlik ve beraberlik içinde alanları şenlendirme günü. Kırgınlıklarımız olabilir, eksiğimiz olabilir. Zor zamanlardan geçtik. Bu zor günlerde odağımız Kartallı komşularımızın yanında olmak üstüneydi. Şimdi gelecek için mücadele ediyoruz. Küçük küçüklüğünü bilecek, büyükler büyüklüğünü gösterecek. Gün böyle bir gün. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan partili yol arkadaşlarımıza ve tüm komşularımıza teşekkür ediyorum.”

İlçe binasındaki konuşmasını yoğun alkış ve partililerin tezahüratı ile bitiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kendisini büyük bir heyecanla dışarıda bekleyen partililerle de buluştu. Çevredeki esnafı tek tek ziyaret ederek, sohbet etti.