Kasapoğlu'ndan İzmir'deki greve ilişkin açıklama

İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası'na üye metro ve tramvay çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca greve gitti.

İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamayınca, metro ve tramvay çalışanları greve gitti. Bu sabahtan itibaren grev nedeniyle metro ve tramvay seferleri, devre dışı kaldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı. Anayasal haklarını kullanan emekçileri hedef göstermek en kolayı. Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır. Yazık! Çözeceğiz…" dedi.