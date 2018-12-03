Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
CHP'ye saldırı şoku ! İlçe binasını darmadağın ettiler
CHP'ye saldırı şoku ! İlçe binasını darmadağın ettiler
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Aralık 2018 12:12

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

Kasyer'de CHP Kocasinan ilçe binasına giren kimliği belirsiz kişiler, içerideki malzemelere zarar verdi.

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı
A+ A-

Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan ilçe binasına camları kırarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerdeki malzemelere zarar verdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sahabiye Mahallesi'de CHP il binası altında yer alan Kocasinan ilçe binasına dün saat 21.00 sıralarında  saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilçe binasının camlarını kırarak içeri girdi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının, içeride yazıcılara, masalara, duvarlara, asılı fotoğraflara, masalara, bilgisayarlara zarar verdi belirtildi. 



Olay sonrası soruşturma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini de yakın takibe aldı. Diğer yandan yere damlayan kan izleri de dikkat çekti. Saldırganın camı kırarken yararlanmış olabilecekleri şüphesi üzerinde duruluyor. CHP İl Başkanı Ümit Özer, parti çalışmaları için Ankara'ya gittiği sırada olayın haberi verildiğini ve yoldan döndüğünü ifade ederek, "Güvenlik kamerası görüntülerine göre dün akşam saat 21.00'de saldırgan ilçe teşkilatımıza camları kırarak giriyor ve tüm elektronik eşyalara, etrafa, mutfağa zarar veriyorlar. Polis şu an araştırıyor. Bu hain saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hiçbir alçaklık bizi ilkelerimizden, mücadelemizde geri döndüremeyecek. Sonuna kadar halkımız için, ülkemiz için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



Öte yandan, saldırı olayının ardından harekete geçen polis,  Özgür T.'yi gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve madde kullandığı ileri sürülen zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor



DHA

chp , saldırı , kayseri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM