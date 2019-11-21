Kaz Dağları'nda yeni katliam

Kirazlı Balaban bölgesinde direnişlerini sürdüren ve 115 günü aşkın bir zamandır çadırlı nöbet tutan Kazdağları Direnişçileri, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na yaklaşık 3 kilometrelik mesafede, Koza Madencilik tarafından yapıldığı ileri sürülen ağaç katliamını belgeledi. Kazdağları Direnişçileri, “Kazdağları'ndan elinizi çekin, yeter!” açıklamasında bulundu.

Evrensel'den Seçkin Sağlam'ın haberine göre uluslararası altın tekeli Alamos Gold tarafından yapılan ağaç katliamına ve maden çalışmalarına karşı direnen, 115 günü aşkın bir zamandır da çadırlı nöbet tutarak ağaç katliamına izin vermeyen Kazdağları Direnişçileri, bu kez de daha önce FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen Koza Madencilik’in yaptığı ileri sürülen katliamı ortaya çıkardı. Çanakkale’nin tek ve alternatifsiz içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na yaklaşık 3 kilometrelik mesafede bulunan alanda fotoğraflar çeken Kazdağları Direnişçileri, duruma tepki göstererek, “Kazdağları sistematik bir şekilde yok edilmeye devam ediliyor” dediler.

“KAZDAĞLARI’NDAN ELİNİZİ ÇEKİN”

Her Yer Kazdağları Grubu’ndan paylaşılan fotoğraflarla birlikte yapılan açıklamada, “Bu görüntüler Koza Madencilik'in Serçeler - Terziler altın ve gümüş madeni projesinin ÇED alanından alınmıştır. Koza Madencilik şu an bu alanda ağaç kesimi ve sondaj çalışmaları yapıyor. ÇED alanı Çanakkale'nin içme suyunu sağlayan tek baraj olan Attikhisar'a 3km. mesafededir. Alanda karşılaştığımız şirket yetkilileri ağaç kesiminin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını iletti. Alamos Gold'un Kirazlı'da izlediği katliam yolunun aynısı diyebiliriz. Kazdağları'ndan elinizi çekin, yeter!” denildi.

“KAZDAĞLARI SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE YOK EDİLİYOR”

“Kazdağları'nda talan bitmiyor” denilen Kazdağları Kardeşliği Grubu ise, “Koza şirketi, Çanakkale'nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na sadece 3,8 km mesafede açmak istediği Terziler-Serçiler altın ve gümüş madeni için sondaj çalışmaları yapıyor, ağaç kesiyor. Bu alan, Alamos Gold'un Kirazlı projesine sadece 10 km uzaklıkta bulunuyor. Alandaki çalışanlar ağaç kesiminin orman müdürlüğü tarafından yapıldığını söylüyorlar ve aynı Alamos Gold'un yapmaya çalıştığı gibi katliamın sorumluluğunu almıyorlar. Çalışmalar sonucu oluşacak asit kaya drenajı, içme suyu barajının ağır metallerle kirlenmesi riskini yaratıyor ve Alamos Gold'un Kirazlı'da yok ettiği yüz binlerce ağaca yenilerini ekliyor. Kazdağları sistematik bir şekilde yok edilmeye devam ediliyor” ifadelerine yer verdi.