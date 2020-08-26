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  3. 26 Ağustos 2020 16:26

''Kel kafa çıldıracak'' demişti! Kimi kastettiğini açıkladı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını paylaşarak yaptığı 'Kel kafa çıldıracak' açıklamasını yapmıştı. Gökçek, bu sözleri kimin için söylediğini açıkladı.

''Kel kafa çıldıracak'' demişti! Kimi kastettiğini açıkladı
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Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili bir haberi paylaşan Melih Gökçek, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ı överek, "Ya Berat bakanım, dur hele, adamları iyice kudurtacan…. Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi…" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU'YU MU KASTETTİ
'Kel kafa' sözüyle İçişleri Bakanı Soylu'yu kastettiği öne sürülen Gökçek, Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuştu.

"Melih Gökçek, Süleyman Soylu'yu mu kastetti?" başlıklı yazısında Alçı, Gökçek'in hedefindeki ismin CHP'li Faik Öztrak olduğunu söylediğini yazdı.

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melih gökçek , kel kafa , faik öztrak
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