Kene korkusu yeniden başladı

Erzurum’da Haziran ayıyla birlikte son günlerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastanelere müracaatta artış yaşanmaya başladı. Erzurum’un ilçelerinden Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle 10’a yakın hasta ambulanslarla getirilerek tedavi altına alındı.



“Kırım Kongo Kanamalı Ateşine karşı uyarı”

Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar, hava sıcaklarının artmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının mikrobun alınmasından sonraki günler içerisinde ortaya çıktığını kaydeden Halk Sağlığı Müdürü Uçar, şöyle konuştu:



“Keneler mayıs ayıyla beraber yeniden canlanmaktadır. İlkbahar ve yaz aylarında, pikniği sıkça tercih eden vatandaşlarımız piknik alanlarına gittiklerinde zeminle direk temas etmemelidirler. Oturacakları yere en azından bir örtü sermeliler. Kenelerden insanlara geçen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, sadece çiftçilikle uğraşanlar için değil, pikniğe giden vatandaşlar için de tehlike oluşturmaktadır. Hasta insanların veya enfekte hayvanların kan, idrar ve diğer vücut sıvılarına korunmasız temas sonucunda hastalığın belirtileri 5-6 günde, en fazla 13 gün içerisinde ortaya çıkabilmektedir. Hastalık ateş, halsizlik, üşüme, titreme, baş ağrısı, yaygın kas ağrıları, yüzde ve gözlerde kızarıklık, bulantı-kusma ve ishal şikayetleri ile ortaya çıkar. Hangi kenenin mikrop taşıdığı bilinemediğinden tüm keneler hastalık yapabilir. Bunun için bildiğimiz sakırga, kuru budak, mal kenesi gibi isim verilen keneler dahil tüm kenelere karşı dikkatli olunmalıdır. Keneler özellikle bahar ve yaz aylarında tarlada, bağ ve bahçede çalışırken gelir. Vücudunuza tutunurken o bölgede ağrı veya kaşıntıya yol açmaz, dolayısıyla tutunduğu fark edilemeyebilir. O nedenle eve dönüşte çocuklarımızda ve kendi vücudumuzda gözle kene kontrolü yapmak çok önemlidir. Etkinliği kanıtlanmış aşısı ve virüse özel tedavisi bulunmamakla birlikte erken teşhis konulduğunda uygulanacak destek tedavi ile kişinin iyileşme ihtimali artar." dedi.



İnsan vücuduna kene yapışması durumunda neler yapılması gerektiğini anlatan Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vücuda kene tutunması halinde çıplak elle dokunulmadan bir kene kartı, eldiven, kağıt mendil, bez, naylon poşet veya yaprak ile vakit geçirilmeden, kene ezilmeden, patlatılmadan hemen çıkarılmalı ve çıkarılan yer tentürdiyot ile temizlenmelidir. Kene çıkarılırken kenenin başı deri içinde kalsa bile hastalık açısından bilinen bir risk oluşturmamaktadır. Kene çıkarılamıyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna giderek çıkarılması sağlanmalıdır. Vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığa yakalanma riski de o kadar az olur”