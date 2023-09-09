  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
Güncelleme:

CHP Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, İzmir'den kurtuluşun ilan edildiği ve kuruluş ateşinin yakıldığı bu tarihi günde, 100'üncü yılını kutladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurunuzdayız.

İleri, çağdaş bir ulus yaratmaya yönelik vizyonunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalıcı mirasının yolunu açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığınız ve ileri görüşlülüğünüz, bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil, kapsayıcı bir toplum oluşturma bilinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Sayın Genel Başkanım, bugün iki büyük mirasınızdan biri olarak kabul ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü... Huzurunuzda 23 Ekim 1923 günü, partimizin kuruluş dilekçesini imzalayan Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğlu'nu, İstanbul Mebusu Dr. Refik Saydam'ı, İzmir Mebusu Celal Bayar'ı, Erzurum Mebusu Münür Hüsrev Göle'yi, Tekfurdağ Mebusu Cemil Uybadın'ı, Konya Mebusu Kazım Hüsnü'yü, İzmit Mebusu Saffet Arıkan'ı, Diyarbakır Mebusu Zülfü Tiğrel'i, partimizin Katibi Umumisi Recep Peker'i ve İkinci Genel Başkanımız İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri rahmetle anıyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıtkabir Komutanlığı makamına geçti.

Burada bir süre Anıtkabir Komutanlığı yetkilileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu anıtkabir ziyaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eda Ece'den müjdeli haber geldi: Anne oluyor!
Türkiye'de de görülen bu bitki onu ölmekten beter etti
İkinci el ve sıfır gibi araç satışında yeni satış yöntemi
14 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, diri diri yaktılar
Milyonluk dairelerin bulunduğu bina kağıt gibi yerle bir oldu
Bakan Çılgın Proje Kanal İstanbul için verilen kararı açıkladı
Meteoroloji'den 13 ilimiz için sağanak yağış uyarısı
Rize'de fıkra gibi dükkan... Giren kahkahayı basıyor!
İBB, konut krizi için 3 çözüm önerisini açıkladı
İrem Derici ve Atakan Işıktutan çiftinden kötü haber