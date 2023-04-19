Kılıçdaroğlu bu kez Sahibinden'e reklam verdi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, EkşiSözlük'ün ardından şimdi de sahibinden.com'a reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadeleri kullanıldı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekşi sözlük’ün ardından bu kez sahibinden.com’a reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadeleri kullanıldı. Kılıçdaroğlu’nun reklamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafı da bulunurken, etiket olarak, '15 Mayıs İndirim Günleri' ifadesi kullanıldı.