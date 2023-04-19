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Kılıçdaroğlu bu kez Sahibinden'e reklam verdi

Kılıçdaroğlu bu kez Sahibinden'e reklam verdi
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, EkşiSözlük'ün ardından şimdi de sahibinden.com'a reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadeleri kullanıldı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekşi sözlük’ün ardından bu kez sahibinden.com’a reklam verdi.

Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu’nun reklamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafı da bulunurken, etiket olarak, '15 Mayıs İndirim Günleri' ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, EkşiSözlük'ün ardından şimdi de sahibinden.com'a reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler reklam sahibinden.com kemal kılıçdaroğlu millet ittifakı
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