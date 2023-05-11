Kılıçdaroğlu ''Rus dostlarımız'' diyerek seslendi: Kasetlerin arkasında siz varsınız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kaset ve montaj iddalarıyla ilişkin bir paylaşımda bulundu.

CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi çarpıcı bir paylaşım geldi.

"KASETLERİN ARKASINDA SİZ VARSINIZ"

'Deepfake' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deepfake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız."

Öte yandan Kılıçdaroğlu, paylaşımını hem Türkçe hem de Rusça yaptı.

İşte o paylaşım: