Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün corona virüs aşısını olduktan sonra yaptığı açıklamada, siyasi parti liderlerine de aşı olmaları çağrısında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı davetine ilişkin kendisini aradığını söyleyerek, "Tabii dedim, gerekirse ben de refakat ederim size" dedi.

Kılıçdaroğlu, Best FM canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı için tüm siyasi parti liderlerine çağrı yaptığı hatırlatılarak, ne zaman aşı olacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı aradı, aşı olmak için çağrıda bulundu. Tabii dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. 'Ben de gerekirse refakat ederim' dedi. Ben de aşı olacağım" diye konuştu. Planlamayı ne zamana yaptığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Henüz karar vermedim ama bugün yarın olacak." ifadesini kullandı. "Kameralar olacak mı?" denmesi üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bence kameraya çok fazla gerek yok, zaten aşı olacağız" açıklamasında bulundu.

"SIRAMI BEKLEYECEĞİM"

Kılıçdaroğlu daha sonra, CHP'nin "Sen Varsan Biz Varız" programında yaptığı konuşmada, "Aşı için davet geldi, Sayın bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanlarının aşı olması lazım" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN AKŞAM AŞI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni tip koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırmıştı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" demişti.