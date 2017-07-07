Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul trafiği için flaş karar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün birkaç kilometre daha devam etmesi planlanan Adalet Yürüyüşü için flaş bir karar aldı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a yaklaşılması nedeniyle şehir içi trafiğinin etkilenmemesi için yürüyüşe bugünlük ara verdi. Kortej İstanbul'a doğru yürüyüşüne yarın devam edecek.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Adalet Yürüyüşü 23. günde de devam etti. CHP Lideri, bugün İstanbul il sınırına ulaştı. Sınır tabelası altında ‘barış güvercini’ uçuran Kılıçdaroğlu, yürüyüş için flaş bir karar verdi. Sözcü.com.tr'nin haberine göre, 23. Günde birkaç kilometre daha devam etmesi planlanan yürüyüşü İstanbul’a yaklaşılması ve şehir içi trafiğinin etkilenmemesi için bugünlük sonlandırma kararı aldı.

19 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 23. gününü tamamladı. Kılıçdaroğlu, bugün 19 kilometre yol kat etti. İstanbul’a girdikten sonra Tuzla Şifa mahallesinde öğle molası veren Kılıçdaroğlu, 3,5 km daha yürüyüp Tuzla Stadyumu’ndaki kamp alanına ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün bugünkü bölümü böylece sona erdi.

Kortej bugün Tuzlaspor Stadyumu’na yakın bir bölgede mola verecek ve burada kamp kuracak. Yarın ise Kartal Dragos Sahili’nde konaklanacak. Pazar günü ise Maltepe'de büyük Adalet Buluşması gerçekleştirilecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın organize ettiği buluşmaya bir buçuk milyon insanın katılması bekleniyor.

BUGÜN TUZLA STADYUMUNDA YARIN DRAGOS SAHİLDE KONAKLANACAK

Adalet korteji bugünkü yürüyüşünü Tuzlaspor Stadyumu'na yakın bir bölgede noktalayacak ve gece burada konaklayacak. Yarın sabah ise (Cumartesi) sabah saat 07.00'de yürüyüş başlayacak ve daha sonra Pendik Batı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nin yanında bulunan alanda öğle yemeği molası gerçekleştirilecek. Yarınki yürüyüş Kartal Dragos sahilinde sona erecek. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi Kartal Dragos Sahili'nde hazırlanan kamp alanında geçirecek.

SON DURAK DRAGOS

Yani, yüzbinlerce kişilik dev kortejin Maltepe'deki büyük Adalet Buluşması'ndan önceki son durağı Dragos Sahili olacak. Kılıçdaroğlu, 9 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de Dragos Sahil'den yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirerek Maltepe Sahili'nde kendisini bekleyen milyonlarla buluşacak.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE 18:00’DE GELECEK

CHP lideri yürüyüşünü tamamlayarak Maltepe Sahili'nde ulaşacak ve konuşmasını gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu’nun kürsüye saat 18:00 sıralarında çıkması bekleniyor. Tarihi ‘Adalet Buluşması’nın ev sahibi konumundaki CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaklaşık 10 bin sivil toplum örgütü, meslek odası, siyasi parti ve derneklere davetiye gönderdiklerini duyurdu.