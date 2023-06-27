Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya paylaşımı: Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın mide kanaması geçirmesinin ardından, eşi Nilgün Doğan ile görüştüğünü açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için eşi Nilgün Doğan ile görüştüğünü açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın saygıdeğer eşi Nilgün Hanım ile görüştüm. Çetin Bey’in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!”