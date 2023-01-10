Kimler Meme Estetiği Yaptırabilir?

Meme ameliyatı yaptırmak isteyen herkesin aklına gelen ilk soru ‘kimler bu estetiği yaptırabilir?’ sorusudur.

Meme estetiği görüntü açısından memesinden memnun olmayan insanların başvurduğu bir ameliyattır. Sadece kadınlar değil aynı zamanda erkeklerin de faydalanabileceği bir estetiktir. Aynı zamanda bu estetik sadece memenin şeklini değiştirmek için değil birtakım sağlık problemlerinden dolayı da uygulanabilir.

Genel olarak yetişkin bireylerin tercih ettiği bir ameliyattır. Bunun dışında tıbbi açıdan bir gereklilik olmadığı sürece sadece on sekiz ve üzeri kişilere yapılması uygun olan bir işlemdir. Göğüs gelişiminin tamamlanmadığı dönemde bu operasyonu olmak doğru olmaz. Bu yüzden göğüs ameliyatı yaptırmak için mutlaka yetişkin olmak önemlidir. Peki bunların dışında meme estetiği yaptırmak için hangi koşullar gerekir?

Meme Ameliyat Türleri Nelerdir?

Meme ameliyatının birkaç türü vardır. Bu ameliyatlar kişiden kişiye ve hastalıktan hastalığa değişir. Örneğin, bazı durumlarda meme büyütme estetiği yapılırken bazı durumlarda ise tam tersi küçültme ameliyatları mevcuttur. Bunun dışında meme dikleştirme, toparlama, simetrileştirme gibi estetik operasyonlar da vardır. Kişi bazen estetik kaygıların önüne geçmek ve özgüvenini yükseltmek için bu operasyonları geçirebilir.

Bazı durumlarda ise operasyon gerektiren sebepler sağlık koşullarıdır. Her iki durum için de bu operasyonu hastalarımıza uyguluyoruz. Peki meme estetiği için gerekli olan durum tam olarak nedir? Kimler meme estetiği (göğüs estetiği) için uygundur?

Meme Büyütme Ameliyatını Kimler Yaptırabilir?

Meme estetiği denilince akla ilk gelen operasyon meme büyütme işlemidir. Bu işlem küçük memelerinden memnun olmayan kadınların sıklıkla tercih ettiği bir estetiktir müdahaledir. Sadece estetik kaygılardan dolayı değil aynı zamanda bazı sağlık nedenlere bağlı olarak da yaptırılan bir işlemdir.

Bazen kişilerde iki meme arasında orantısızlık mevcuttur. Örneğin bazı kadınların bir göğsü diğerine göre daha ufaktır. Bu tür durumlarda tek göğüs büyütme işlemleri uygundur. Bunun dışında cinsiyet değişimi gibi büyük ameliyatlarda yine meme büyütme işlemi gereken bir işlemdir. Meme büyütme işlemi oldukça yaygın olarak yaptırılan bir estetiktir. Bu estetiğin uygun görüldüğü yaş ise on sekiz ve üzeridir. Çünkü kadınlarda göğüs büyümesi on sekize kadar devam eden bir süreçtir. Vücut gelişimini tamamladığı zaman meme estetiği için de uygun hale gelir.

Meme Büyütme Ameliyatı Süreci

Meme büyütme estetiği yaklaşık olarak dört aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak uzmanlarımız bu estetik için uygun olup olmadığınızı tespit eder. Daha sonra ameliyat olacak kişi operasyona hazırlanır. Büyütme işleminin ilk aşaması meme protezinin yerleştirileceği alanı seçmekle başlar. Daha sonra meme içerisinde ufak bir kesi atılarak protezi yerleştirme işlemi yapılır. Yerleştirilen bu protezin boyutuna daha öncesinde hastalarımız ile karar veririz. Protez yerleştirildikten sonra kesi kapatılır. Böylelikle işlem son bulur.

Aslında kolay bir işlem gibi görünse de meme estetiği iyileşmesi uzun süren bir estetik müdahaledir. Bu yüzden hastayı birkaç gün uzmanlarımız gözlemler. Dikişlerin alınması ise yaklaşık olarak bir hafta kadar bir süreçtir. Tam iyileşme ve toparlanma süresi ise bir ayı bulmaktadır.

Kimler Göğüs Küçültme Estetiği Yaptırabilir?

Büyütme işlemleri kadar meme küçültme estetiği de bir o kadar yaygındır. Genelde erkeklerin de sıklıkla yaptırdığı bu operasyon meme boyutunu küçültmek amacıyla yapılır. Meme estetiği çoğunlukla görünüm dolayısıyla yaptırılır. Fakat sağlık durumu için de bu ameliyatı gerçekleştiririz. Çünkü gereğinden büyük memeler bel ve sırt ağrısına sebebiyet verir. Bu yüzden meme boyutu çok büyük olan insanlar küçültme işlemini yaptırır.

Bu ameliyat öncesi kişinin tüm vücudunu değerlendiririz Omuz genişliğinden göğüs kafesinin yapısına kadar tüm bu detayları inceler ve ona göre ameliyatın uygunluğuna karar veririz.

Eğer memeler arası eşitsizlik mevcutsa bu duruma göre bir planlama olur. Operasyon için uygun yaş aralığı ise on sekiz ila altmış beş yaş aralığıdır. Kişilerde sağlık problemleri varsa bu yaş aralığı değişkenlik gösterir.

Göğüs Dikleştirme Estetiği Kimler İçin Uygundur?

Meme estetiği işlemlerinden birisi olan dikleştirme, genelde sarkık memeler için uygun olan bir işlemdir. Özellikle emzirme, yaş alma ya da benzeri sebeplerle göğüs sarkması meydana gelen memeler için uygundur. Dikleştirme operasyonunda memenin büyüklüğü önemlidir. Eğer meme boyutu yeteri kadar büyük ise ideal bir sonuç ortaya çıkar.

Memelerin sıkı yapıları yoksa ya da meme uçları ve çevresi aşağıya doğru bakıyorsa bu işlem uygundur. Meme dikleştirme işlemi sırasında memenin iç yapısı tekrardan şekillendirilir.

Bazı durumlarda yapılan işlem ise meme dokularının çıkartılması işlemidir. Bu operasyon için uygun yaş aralığı genel olarak yirmi yaş ila altmış beş yaş arasıdır. Hamile ve emziren kadınlar için ise kesinlikle uygun değildir. Fakat emzirme döneminin sonunda meme sarkması oldukça rastlanan bir durum olduğu için bu süreç sonrasında uygulanabilir. Emziren annelerin emzirmeyi bıraktıktan en az altı ay sonra bu operasyonu yaptırması uygundur.

Herkes Meme Asimetrisi Düzeltme Estetiği İçin Uygundur Mudur?

Oldukça yaygın olarak görüne meme asimetrisi bozukluğu popüler bir meme estetiği operasyonudur. Genelde bu durum hormonal ve fizyolojik sebeplerden ötürü görülmektedir. Bu tür durumlarda Augmentasyon Mastopeksi ya da diğer bir ismiyle meme asimetrisi estetiği yapılması uygundur. Bu operasyon meme içerisine silikon protezler yerleştirilerek yapılır. Yerleştirilen silikon ise meme asimetrisini düzelterek daha estetik bir görünüm sunar.

Bu operasyon genellikle hormonal durumlar yüzünden meme eşitsizliği yaşayan kişiler için uygundur. Bu estetik sadece bu durumdan rahatsız olan kişilerin yetişkin olduktan sonra yaptırabileceği bir işlemdir. On sekiz yaşını doldurmuş ve koşullara uygun olan herkes estetik kaygılardan ötürü bu operasyon için uygundur.

Neden Herkes Meme Estetiği Yaptıramaz?

Sadece meme estetikleri değil her türlü estetik işlemlerinin belirli kuralları vardır. Vücut gelişimi tamamlanmamış kişilerin bu ameliyatı olmalarını beklemek yanlıştır. Çünkü vücut sürekli gelişmekte olan bir yapıdır. Örneğin kadınlarda göğüs büyümesi on sekiz yaşına kadar sürmektedir. Bu yüzden meme estetiği yaptıranlar mutlaka yetişkin olmayı beklemelidir.

Emziren Anne Meme Estetiği İçin Uygun Mudur?

Doğum yapmış anneleri uzun bir süre emzirme dönemi bekler. Bu tür durumda estetik olmayı düşünüyorsanız bunun mümkün değildir. Emzirmekte olan bir anne eğer meme estetiği yaptırmak istiyorsa emzirmeyi mutlaka bırakmalıdır. Belirli bir yaşa gelmeden emzirmeyi bırakması da bebek için olumsuz bir durumdur.

Meme, operasyon geçirmeden önce mutlaka hasar görmemiş olmalıdır. Emziren meme ise biraz yıprandığı ve hasar gördüğü için estetik için uygun olmaz. Bu yüzden emzirme dönemi bittikten 6 ay sonra gibi bir sürede estetik düşünmek uygundur. Eğer emzirme döneminde estetik yaptırırsanız ve emzirmeye devam ederseniz bu oldukça acı verici bir hal alır. Hem acı verici hem de ameliyatın başarısız sonuçlanmasına sebebiyet verir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için uzmanlarımızın tavsiyelerini dinlemeniz gerekir.

Memenizin görüntüsü hakkında şikayetleriniz varsa bunu çözmek çok kolay. Öncelikle memenizin hangi forma gelmesini istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Ardından bunun nedenini ve memenizin nasıl görünmesi istediğini uzmanlarımıza iletmelisiniz. Sağlığınız için de en uygun kararı ortak bir şekilde alarak istediğiniz sonucu alırsınız. Bu sonuç doğrultusunda hem siz hem de biz mutlu oluruz.