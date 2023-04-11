  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kırmızı bültenle aranan ünlü uyuşturucu baronu yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ünlü uyuşturucu baronu yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ünlü uyuşturucu baronu yakalandı
Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Ç.'nin İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Açıklamada, operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.'nın, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı kaydedildi.

Etiketler uyuşturucu baron yakalanma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP seçim bürosuna saldırı
Müge Anlı şaştı kaldı! 1 milyon 310 bin TL'lik vurgun: ''Duş al rahatla'' dedi, paraları alıp kaçtı
Barselona maçına şarkıcı Simge damga vurdu
BBP gazetecilere para teklif etti iddiası
Togg listede! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil
3 metrelik boz yunus kıyıya vurdu
Erdoğan'dan Naci Görür'e ağır sözler
Esra Bilgiç mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı salladı
AYM, HDP kararını verdi
Ağrı'da korkutan deprem