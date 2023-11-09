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Kış bir anda geldi! Yağışlar fena vuracak

Kış bir anda geldi! Yağışlar fena vuracak
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yağışlar bugün itibariyle tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Çok sayıda ilimizde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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