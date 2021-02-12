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  3. 12 Şubat 2021 18:31

Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yüzde 60'a ulaştı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.

Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yüzde 60'a ulaştı
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Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.

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