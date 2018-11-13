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  3. 13 Kasım 2018 08:21

Kışlıkları hazırlayın ! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

Türkiye, bugünden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Kışlıkları hazırlayın ! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı
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Türkiye'nin bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin, çarşamba gününden itibaren de ülke genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının, Erzurum'da 1-2, Ankara'da 6-7, İstanbul'da 9-10, İzmir'de 11-12, Antalya ve Adana'da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde sıfır derece ve altına inmesi bekleniyor.

Vatandaşların, ani sıcaklık düşmesinin yaratabileceği buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

AA

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