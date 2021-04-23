Kışlıkları kaldırmayın! Yağışlar geri geliyor! İşte 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken Türkiye önümüzdeki 5 gün boyunca zaman zaman yine yağışların etkisi altında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA : Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BU GECE BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne’nin güney, Balıkesir’in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















