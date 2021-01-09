Kızıyla birlikte uzaktan eğitime katılan anne okuma yazma öğrendi

Darıca’da yaşayan dört çocuk annesi Meryem Sahat, Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu birinci sınıfta eğitim gören kızı Sacide Sahat ile birlikte uzaktan eğitime katıldı. Sahat kızıyla birlikte dersleri takip edip ödevleri yaptı ve bu sayede okuma yazma öğrendi.

‘Ev işlerini bırakıp her derse katıldım’

Daha önce okuma yazma kurslarına katıldığını, ancak zamanı olmadığı için bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Meryem Sahat şunları söyledi: “Uzaktan eğitim çok iyi oldu. Okuma yazma bilmediğim için hastaneye gidemiyordum, otobüse binemiyordum. İnsan okuma yazması olmayınca kör oluyor. Zorluklar da oldu ama öğrendim. Bütün ev işlerimi bırakıp her derse katıldım. Geceleri hep çalıştım. Ne okuyorsam kardır diye okuyup yazıyordum ve ödevleri yapıyordum. Harfleri çocuklarıma sordum. Ben okuma yazmayı öğrenebileceğimi hiç zannetmiyordum ve artık cesaret topladım. Eşim ve yakınlarım destek oldular. Bilmeyen tüm anneler okuma yazma öğrensinler.”

‘İlk önce annem öğrendi’

Annesinin hep yanında oturduğunu anlaran Sacide “Çok güzel eğitimler yaptık. Annem okuma yazma bilmiyordu ama benimle derslere çalışıp öğrendi. İlk önce okuma yazmayı annem öğrendi” dedi.

Sınıf öğretmeni Pervin Dalhasanoğlu ise bu süreçte velilerin öğrencilerle birlikte olmalarını desteklediğini belirterek şunları söyledi: “Bizden çok anneler de öğretmendi. Öğrencimin annesi bana mesaj atarak okuma yazma öğrendiğini bildirdi. O kadar mutlu oldum ki yaptığım işin kutsal olduğunu hissettim. Bundan sonra her zaman yanında olacağımı kendisine de söyledim.”