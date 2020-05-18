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  3. 18 Mayıs 2020 21:01

KKTC normalleşme sürecini hızlandırdı! Oteller açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan otellerin 1 Haziran'da açılacağını duyurdu.

KKTC normalleşme sürecini hızlandırdı! Oteller açılıyor
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar hakkında bilgi verdi. KKTC'de toplu ibadetlerde uygulanan yasağın da 24 Mayıs'ta kaldırılacağını belirten Özersoy, "Bayram namazı da toplu olarak kılınabilecek" dedi. 

1 Haziran itibariyle bireysel olarak yapılan spor branşlarının serbest olacağını kaydeden Özersay, "Köy kahvehaneleri, çocuk parkları, oyun alanları da 20 Mayıs itibariyle açılacak" dedi.

Ülkede salgın ile ilgili şartların uygun olduğu takdirde düğünlerle ilgili de adımlar atacaklarını söyleyen Özersay, "1 Temmuz itibariyle düğün salonları açılacak. Bu konuda çok istek var. Kendi içerimizde kapalı bir sistem olarak açılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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kktc , koronavirüs
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