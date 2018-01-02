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  3. 02 Ocak 2018 19:18

Kolunda serumla kahveye oyun oynamaya geldi

Batman'da 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz, kolundaki serumla kahveye iskambil oyunu oynamaya geldi.

Kolunda serumla kahveye oyun oynamaya geldi
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Batman’da, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz’ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemiyor. Kaçmaz,geldiği kahvede koluna serum taktırıp, arkadaşlarıyla ’nezere’ denilenoyunu oynuyor.

Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tutuyor. Raman Mahallesi’ndeki kahveye gelen Kaçmaz’a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu takıyor. Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oyunu nezere oynayan Kaçmaz,"Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.

DHA

tutku , iskambil , serum , batman
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