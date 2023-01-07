Komandolar sahada! 650 personelle dev operasyon

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 650 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar Operasyonu" başlatıldığını belirterek, operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 650 personelin bulunduğu 44 operasyonel timin görev aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadesine yer verildi.