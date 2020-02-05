Komandolar Suriye sınırına gönderildi!

Komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü TIR'lar, Kilis kent merkezinde geçerek Hatay istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

ZIRHLI ARAÇ VE ASKERİ MALZEME

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan bir konvoy da Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Araçlarında Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, konvoya sevgi gösterisinde bulundu. Konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'a hareket etti.