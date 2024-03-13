KONDA müdürü son anketi ''Böyle bir şeyle karşılaşmadık'' diyerek duyurdu

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde kamuoyu araştırma şirketleri peş peşe seçim anketlerini paylaşmaya devam ederken KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem kararsızları işaret ederek "böyle bir şeyle karşılaşmamıştık" dedi.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, seçmenin birinci gündeminin ekonomi olduğunu söyleyerek, "AKP seçmenleri ekonomi yönetiminden memnun değil. Beklediği rahatlamayı göremedi. Enflasyon artışlarından duyulan rahatsızlık oldukça yüksek seviyelerde" dedi.

Erdem ayrıca muhalif seçmenlerin peş peşe gelen seçim başarısızlıkları sonrasında yaşanan tartışmalar yüzünden yaka silktiklerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin de ekonominin iyi olmaması nedeniyle kararsızlar arasına katıldığını belirtti.

Cumhuriyet'ten Şeriban Kıraç'ın sorularını yanıtlayan Erdem, 2023 Genel Seçimleri'nden sonra kararsızlarda artış olduğuna vurgu yaparak, "Hiç ölçmediğimiz kadar parti tercihi vermeyen bir kitle gördük. Biz bugün önüne sandık gelse oyunu kime vereceksin diye soruyoruz. Sorduğumuz her iki kişiden biri kararsızdı. Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık. O kararsızlık hali siyasetten uzak durma hali sayılara da yansıdı. Daha önceden oturup siyasetin her şeyini konuşan didik didik eden kişi son seçimlerinden sonra artık ben uğraşamam onarla falan diyor. İnsanların siyasetle ilişkisi çok zayıfladı" ifadelerini kullandı.

Kararsızlardaki artışın her iki blokta da görüldüğünü belirten Erdem, "Muhalif seçmenler seçimden yaşanan başarısızlık ve seçim sonrası yaşanan tartışmalar yüzünden yaka silktiler. Erdoğan ve AKP’ye oy verenler de ekonomi yönetiminin iyi olmaması nedeniyle kararsızlığa döndüler. Oylarının karşılığını ekonomide görmediler. Ekonomik iyileşme henüz yok. Vatandaş henüz durumdan memnun değil. Enflasyon artışlarından duyulan rahatsızlık oldukça yüksek seviyelerde" diye konuştu.

İstanbul değerlendirmesi yapan Erdem, "Ekrem Bey kendini partilerden bağımsız konumlandırıyor. Bu iyi bir strateji. Ekrem İmamoğlu muhalefet seçmeninde bir etki üretiyor ve muhalif partiler arasındaki tartışmalardan ayrı bir strateji izleyerek kendi akvaryumundaki kararsız seçmenleri kendi tarafına çekebilir. İktidar tarafındaki kararsızlar için ise ekonomik kırılganlıklar yüksek, onlar biraz daha sandığa gitmeyecek gibi görünebilirler ama Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sahneye çıkacak konuşacak son bir hafta nasıl bir kart ortaya çıkaracak, ona bakmak gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili bir proje çıkarabilir. İstanbul’daki insanların yüzde 92’si devletin desteği olmadan ben evimi yenileyemem diyor. Bu çok kilit bir nokta. Erdoğan bunu kullanabilir. Erdoğan’nın kalesi ev kadınları... Mesela kararsız bir ev kadını şu anda kocasının kazandığı para ev giderlerine yetmiyor. Çocuğunu özel okula gönderirken enflasyon yükselince çocuğunu devlet okuluna göndermiş. Kapısına gidiyoruz kime o vereceksin diyoruz kararsızım diyor. Ama önüne sandığı koyduğunuzda yine oyunu Erdoğan’a verecek mesela. Kararsız seçmen kolay vazgeçmiyor partisinden" dedi.

"İmamoğlu kazansa da kazanmasa da İmamoğlu ve CHP diye bir konu başlığı olacak hepimizin" diye belirten Erdem, "İmamoğlu kazanırsa İmamoğlu önümüzdeki yıllarda artık Erdoğan’nın karşısındaki figürdür. CHP için de muhalif seçmen için de ayrı bir hikaye başlıyordur. Kaybederse de orada da kendini ne kadar var edeceği de tartışılır. Herkesin konsantrasyonu İstanbul. Bütün liderler için bir sınavdır. Genel bir oy düşüklüğü ya da bir iki ilin kaybı Özgür beyi de tartışılmasını neden olur" ifadelerini kullandı.

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