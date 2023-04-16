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Konyaaltı sahiline yerli yabancı turist akını

Konyaaltı sahiline yerli yabancı turist akını
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Turizm kenti Antalya'da, ramazan ayının son haftasında Konyaaltı sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 20, deniz suyunun 17, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini yaşadı. Anne ve babaları güneşli havada dinlenmeyi tercih ederken çocuklar sahil kısmında oynayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar sahil kısmına masa sandalye koyup dinlenerek manzarayı izledi. Bebekli aileler ise sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih etti. Güneşli hava, yaz günlerini aratmadı.

Etiketler turist akın yerli yabancı konyaaltı sahil
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