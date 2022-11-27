Konya'daki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi: Köpeklerin sağlık durumu belirlenecek

Konya'da bulunan bakımevindeki skandal görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Konya'daki bir hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan olayın yankıları sürerken Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi. Skandal görüntülerde tesisteki görevlinin bir köpeği kürekle vura vura öldürdüğü, başka bir görevlisinin ise içler acısı şekilde can veren köpeği sürüklereyek götürdüğü anlar yer almıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı. Bakanlık olay yaşanmadan önceki denetimlere dair bilgi verirken önümüzdeki süreçte atılacak adımları açıkladı.

BAKAN KİRİŞCİ TALİMAT VERDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşanan olayla ilgili derhal suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin talimat verdiği ve detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu görüntüler sonrası bakımeviyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, yapılan ön incelemede rutin denetimlerde bir eksiklik olmadığı tespit edildi.

SAĞLIK DURUMLARI TESPİT EDİLECEK

2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde, hayvanların barınma koşullarına ilişkin olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında ise bakımevindeki hayvanların sağlık durumları ve kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarının belirlenebilmesi için bugün sağlık taramalarının yapılacağı belirtildi.